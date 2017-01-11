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11 января Среда

Уфа   °

Верховный суд Башкирии проводит конкурс среди СМИ

ОБЩЕСТВО

Верховный суд Башкирии проводит конкурс среди СМИ Фото: Олег Яровиков

Верховный суд Башкирии проводит конкурс среди СМИ Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Верховный суд Башкортостана проводит конкурс на лучшее освещение деятельности судов в СМИ. Работы принимаются до 31 января по адресу: Уфа, ул. А. Матросова, 1, каб. 201. Телефон: (347) 250-31-79.

Конкурс проводится в номинациях «Лучшая публикация», «Лучший видеосюжет/радиоматериал», «За активное и профессиональное освещение деятельности судебной системы» — среди коллективов СМИ, «Лучшая пресс-служба/лучший пресс-секретарь» — для работников аппаратов судов.

С условиями можно ознакомиться на официальном сайте Верховного суда республики. Награждение победителей состоится на итоговом совещании председателей межрайонных, районных и городских судов.

Теги: суды,Верховный суд РБ,конкурс СМИ
 
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