Верховный суд Башкирии проводит конкурс среди СМИ Фото: Олег Яровиков
Верховный суд Башкирии проводит конкурс среди СМИ
Верховный суд Башкирии проводит конкурс среди СМИ Фото: Олег Яровиков
УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Верховный суд Башкортостана проводит конкурс на лучшее освещение деятельности судов в СМИ. Работы принимаются до 31 января по адресу: Уфа, ул. А. Матросова, 1, каб. 201. Телефон: (347) 250-31-79.
Конкурс проводится в номинациях «Лучшая публикация», «Лучший видеосюжет/радиоматериал», «За активное и профессиональное освещение деятельности судебной системы» — среди коллективов СМИ, «Лучшая пресс-служба/лучший пресс-секретарь» — для работников аппаратов судов.
С условиями можно ознакомиться на официальном сайте Верховного суда республики. Награждение победителей состоится на итоговом совещании председателей межрайонных, районных и городских судов.