В Башкирии меняется порядок формирования Общественной палаты республики

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Депутаты Госсобрания Башкортостана предлагают поменять порядок формирования Общественной палаты республики. Соответствующий законопроект рассмотрен 11 января на заседании Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации.

Новелла уточняет положения о составе, порядке формирования и полномочиях органов Палаты, аппарата, статусе ее членов и требованиях к кандидатам.

В частности, одна треть состава Общественной палаты республики утверждается Главой Башкортостана по представлению общественных объединений, одна треть — Госсобранием РБ по представлению общественных объединений и некоммерческих организаций. Затем утвержденные две трети состава определяют остальных членов. Срок полномочий увеличивается с двух до трех лет.

Расширяются и полномочия Общественной палаты в вопросах взаимодействия с органами государственной власти, местного самоуправления и организациями публично-правового характера. Общественная палата будет вправе направлять в органы госвласти, МСУ и различные организации запросы по вопросам, входящим в их компетенцию. Также Палата наделяется полномочиями по взаимодействию с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, сообщили в пресс-службе Госсобрания республики.