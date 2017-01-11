В Башкирии директор предприятия задолжал государству более 5,5 млн рублей налогов Фото: Андрей Старостин В Башкирии директор предприятия задолжал государству более 5,5 млн рублей налогов Фото: Андрей Старостин

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане директор предприятия задолжал государству более 5,5 млн рублей налогов. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего директора строительной фирмы в Стерлитамаке по статье «Уклонение от уплаты налогов».

По версии следствия, с 2012 по 2014 годы в бухгалтерском учете предприятия, чтобы уйти от уплаты законных налогов, были завышены расходы организации и укрыта прибыль. Незаконные действия руководителя привели к неуплате налога на сумму более 5,5 млн рублей, в результате чего государству был причинен значительный ущерб.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по РБ.