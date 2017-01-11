Госдума может продлить срок бесплатной приватизации жилья

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Депутаты Госдумы предлагают продлить бесплатную приватизацию жилья. В весеннюю сессию может быть принят закон либо о продлении срока бесплатной приватизации жилья для отдельных категорий граждан, либо она станет бессрочной, сообщает пресс-служба «Единой России» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякина.

Решение этого вопроса неразрывно связано с необходимостью запуска постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилья и развития в России института арендного жилья.

«Один из блоков вопросов, на которых сосредоточится комитет, касается принятия поправок в закон об участии граждан в долевом строительстве, которые предусматривают начало работы компенсационного фонда, формируемого за счет взносов застройщиков», — пояснил Александр Сидякин.

Также парламентарии планируют принять поправки, разработанные «Единой Россией», которые касаются запрета использования жилых помещений в качестве гостиницы.