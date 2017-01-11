В Уфе приостановят движение троллейбусов из-за Недели Звезд Хоккея

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Из-за предстоящей в Уфе Недели Звезд Хоккея для монтажа праздничной иллюминации на улице Ленина 12 января с 9 до 17 часов будет приостановлено троллейбусное движение по маршруту №22. Об этом агентству «Башинформ» рассказали в администрации городского МУЭТ.

Как сообщало агентство, Неделя Звезд Хоккея пройдет с 15 по 22 января. В этом году она стартует в новом формате, объединяющем главные шоу сезона трех лиг — Континентальной, Молодежной и Женской. 13 января Уфа встретит гостей, которые будут приезжать постепенно. Первыми выйдут на праздничный лед самые юные — участники турнира «Золотая шайба-2017» имени Анатолия Тарасова.

До первого события хоккейной трилогии — «Кубка Вызова МХЛ», который состоится 15 января, запланировано проведение мастер-класса Владимира Юрзинова и интервью с участниками популярного сериала «Молодежка».

После звездного матча МХЛ 16 января состоятся игры Детской хоккейной лиги РБ, Уфимской хоккейной лиги и продолжится «Золотая шайба».

С 17 по 19 января впервые в Уфе пройдет Международный Кубок континента по следж-хоккею с участием команд из России, Италии, Китая и Чехии.

19 января в Уфе состоится первый в истории «Матч Звезд Женской хоккейной лиги».

На 21 января запланировано проведение «Мастер-шоу». 22 января состоится главное событие Недели Звезд Хоккея — «Матч Звезд КХЛ».