В Башкирии проходят массовые проверки автомобилистов Фото: автор В Башкирии проходят массовые проверки автомобилистов Фото: автор

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане проходят массовые проверки автомобилистов. На 54 км республиканской трассы Авдон — Подымалово, на федеральной автодороге Уфа — Москва, на границе с Уфимским районом с каждым водителем проводится информационно-разъяснительная работа. Об этом в Instagram сообщил главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов.

«Данное мероприятие проводится для выявления наиболее часто встречающихся нарушений ПДД, — отметил он. — Если имеется факт нарушения, то водитель подвергается административному наказанию».

Руководитель ведомства попросил с пониманием отнестись к этим проверкам, поскольку цель каждой остановки — предотвратить аварии, сохранить жизнь и здоровье граждан.

Массовые проверки на дорогах Башкортостана продлятся до конца месяца.