В Екатеринбурге школьники из Башкирии выстроились в гигантскую букву «У»

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УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Школьники из разных регионов России и стран ближнего зарубежья, принимающие участие в проекте «Тест-драйв в Уральском федеральном» в Екатеринбурге, выстроились в гигантскую букву «У», как символ будущего, где всё решают только знания и новые открытия. Среди 338 участников проекта есть и юные таланты из Башкортостана. Учащиеся взяли в руки бенгальские огни и выстроились в гигантскую букву. Светящийся объект было видно с высоты птичьего полета.

Акция «Тест-драйв в Уральском федеральном» организована Уральским федеральным университетом имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) для привлечения талантливых старшеклассников-высокобалльников и оказания помощи учащимся старших классов в выборе будущей профессии. Во время зимних каникул учащимся 10-11 классов предоставлена возможность протестировать систему высшего образования и попробовать себя в роли ученого.

«Этот флешмоб дети придумали сами. Немало времени потребовалось на то, чтобы найти в каждом регионе талантливых школьников, на которых мы возлагаем большие надежды. Их познакомили друг с другом и с лучшими учеными страны, чтобы они могли сотрудничать и реализовать самые безумные идеи, — отмечают организаторы. — Сегодня мы все понимаем, что от ума не будет горя. Именно от ума зависит, в каком будущем мы будем жить. Поэтому выбрали в качестве символа букву «У». С нее начинается самый важный для будущих специалистов шаг — выбор специальности и поступление в университет, а также то, чем пользуется каждый ученый при совершении важных открытий».