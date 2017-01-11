В Уфе прокуратура проверит поликлинику, где женщина после операции ползком добиралась до рентген-кабинета Фото: скриншот видео Ирины Т. | Видео: Ирина Т. В Уфе прокуратура проверит поликлинику, где женщина после операции ползком добиралась до рентген-кабинета Фото: скриншот видео Ирины Т. | Видео: Ирина Т.

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Калининского района проверит уфимскую поликлинику, где женщина после операции ползком добиралась до рентген-кабинета. Как сообщало агентство «Башинформ», инцидент произошел 10 января в поликлинике №1 при Городской клинической больнице №13 на улице Ферина. Дочь пожилой женщины рассказала, что в данном медучреждении рентгеновский кабинет находится на втором этаже, а лифт не работает, пандусы и коляски — отсутствуют.

Прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о ненадлежащем оказании медпомощи. Надзорное ведомство намерено оценить соблюдение закона об охране здоровья граждан. Будет проверено, как руководство поликлиники исполняет обязанности по обеспечению доступа пациентов к получению медуслуг, а также как производится контроль исправности лифтового оборудования, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.