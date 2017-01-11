ЛДПР предлагает определить границы ненормированности рабочего дня

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

ЛДПР предлагает определить критерии ненормированности рабочего дня и ввести соразмерность объемов переработки и соответствующей компенсации. Фракция ведет работу над законопроектом, который бы определил критерии, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы Ярослава Нилова.

Согласно Трудовому кодексу, работникам с ненормированным рабочим днем полагается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, который не может быть менее трех календарных дней. Продолжительность такого отпуска определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка организации, в которой трудится работник. Этим, по мнению депутатов от ЛДПР, злоупотребляют работодатели.

«Учитывая отсутствие критериев ненормированности, вынуждают сотрудника либо работать, как раб на галерах, либо говорят: «Не нравится — уходи», — отметил глава комитета.

По его словам, анализ ситуации показывает, что работодатель зачастую использует ненормированный рабочий день «для создания серьезной нагрузки для работника с целью экономии средств на содержание других работников».

Либерал-демократы предлагают ограничить круг лиц, должностей, которые можно привлекать к ненормированной работе, и определить критерии ненормированности — час, два, три, четыре, чтобы не было перекоса и злоупотреблений.

«Переработка двух часов, допустим, пусть компенсируется в рамках действующих норм Трудового кодекса. Более серьезное количество времени, когда работник привлекался к работе, может быть, следует компенсировать иначе. Если один раз в месяц — один вариант, если это ежедневно происходит — другой вариант», — считает глава комитета ГД.