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11 января Среда

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Образовательные программы БАГСУ победили во Всероссийском медиапроекте

ОБЩЕСТВО

Образовательные программы БАГСУ победили во Всероссийском медиапроекте Фото: сайт БАГСУ

Образовательные программы БАГСУ победили во Всероссийском медиапроекте Фото: сайт БАГСУ

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Институт дополнительного профессионального образования БАГСУ стал победителем I Всероссийского медиапроекта «Образовательный марафон-2016». Инициатором и организатором конкурса выступило издательство «Аккредитация в образовании».

«Образовательный марафон» прошел с целью содействия учреждениям в совершенствовании политики информационной открытости и формировании информационной культуры.

Как сообщили в БАГСУ, для участия в конкурсе Институтом дополнительного профессионального образования были представлены две программы: профессиональной переподготовки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» и повышения квалификации «Совершенствование организации деятельности управляющего делами администрации сельского поселения». Оба проекта успешно прошли конкурс и получили дипломы победителей. Также им были присвоены знаки соответствия современным образовательным требованиям. Программы будут представлены в справочнике «Банк лучших практик дополнительного профессионального образования России-2017».

Теги: БАГСУ,медиапроект
 
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