Газета «Истоки»: Как исправить косяки Жюля Верна
УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Мария Ларкина/.
В сдвоенном, первом и втором номере газеты «Истоки» в 2017 году авторы продолжают делиться новогодним настроением с читателями. Жить стереотипами или попытаться выйти на уровень глубокого понимания окружающего мира? Ответ на этот вопрос дает в своей колонке «Чтобы не стать рыбкой» Галарина.
В статье «Насыщение родиной» Светлана Гафурова продолжает делиться с читателями своими впечатлениями от экскурсии в Белебеевский район.
Стихи разных лет представлены в рубрике «Антология русской поэзии Башкортостана».
Ознакомиться с продолжением статьи «Косяки Жюля Верна и можно ли их исправить?» читатели смогут в материале Ренарта Шарипова.
Проза представлена рассказом Сергея Дулова «Абхазские псы», повестью Марии Ларкиной «Утопая в лицах», а также рассказом Светланы Гафуровой «Любовная таблетка».
Статья Татьяны Имамутдиновой «За позитивом — в горы» повествует об активном отдыхе в горнолыжном центре «Аджигардак».