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11 января Среда

Уфа   °

Газета «Истоки»: Как исправить косяки Жюля Верна

КУЛЬТУРА

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Мария Ларкина/.

В сдвоенном, первом и втором номере газеты «Истоки» в 2017 году авторы продолжают делиться новогодним настроением с читателями. Жить стереотипами или попытаться выйти на уровень глубокого понимания окружающего мира? Ответ на этот вопрос дает в своей колонке «Чтобы не стать рыбкой» Галарина.

В статье «Насыщение родиной» Светлана Гафурова продолжает делиться с читателями своими впечатлениями от экскурсии в Белебеевский район.

Стихи разных лет представлены в рубрике «Антология русской поэзии Башкортостана».

Ознакомиться с продолжением статьи «Косяки Жюля Верна и можно ли их исправить?» читатели смогут в материале Ренарта Шарипова.

Проза представлена рассказом Сергея Дулова «Абхазские псы», повестью Марии Ларкиной «Утопая в лицах», а также рассказом Светланы Гафуровой «Любовная таблетка».

Статья Татьяны Имамутдиновой «За позитивом — в горы» повествует об активном отдыхе в горнолыжном центре «Аджигардак».

Теги: газета «Истоки»,обзор
 
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