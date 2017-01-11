В Уфе презентовано молодежное информагентство «Реплика» Фото: Агентство по делам печати РБ











В Уфе презентовано молодежное информагентство «Реплика» Фото: Агентство по делам печати РБ

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Уфе накануне состоялась презентация молодежного информагентства «Реплика». Участниками мероприятия стали председатель Общественной палаты республики Ольга Панчихина, представители Министерства молодежной политики и спорта Башкортостана, Агентства по печати и СМИ РБ.

Председатель попечительского Совета Фонда поддержки молодежных инициатив «Эффект», учредитель нового агентства, Светлана Парфёнова рассказала, что МИА «Реплика» создано на грант Президента России.

Главная идея нового проекта — создание единой площадки для всех молодых людей республики независимо от места учебы, работы или сферы деятельности. Здесь каждый сможет выразить свою позицию, рассказать о себе, проблемах современности и сообщить о происходящих событиях не только региону и стране, но и всему миру. МИА «Реплика» — это еще и платформа для активных, талантливых и грамотных.

Светлана Парфёнова отметила, что проект сможет жить долго при поддержке общественности и органов власти. Он состоит из продукта, рассчитанного на продолжение и после окончания грантового периода. Главный редактор МИА «Реплика» Радмила Давлетшина подробно проинформировала о структуре портала. По ее словам, информагентство предлагает площадку каждому автору в возрасте от 14 до 35 лет.

Как сообщили в Агентстве по печати и СМИ республики, все присутствующие единодушно поддержали проект и оценили необходимость портала как механизма учета интересов молодежи.