Жительница Башкирии осуждена за нападение на инспектора ДПС Фото: Олег Яровиков Жительница Башкирии осуждена за нападение на инспектора ДПС Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жительница Башкортостана осуждена за нападение на инспектора ДПС. Белорецкий межрайонный суд рассмотрел уголовное дело об умышленном применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении своих должностных обязанностей.

Инспектор ДПС и лейтенант полиции остановили автомобиль под управлением мужчины, лишенного прав за административное правонарушение. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и попытался оказать сопротивление полицейскому.

«К нему была применена физическая сила и наручники. Он был принудительно извлечен из салона автомобиля для установления личности, состояния опьянения, а также привлечения к административной ответственности и помещен в патрульный автомобиль ДПС», — сообщили в пресс-службе суда.

В машине с нарушителем закона находилась пассажирка. Недовольная происходящим, она решила помешать стражам порядка. Женщина умышленно толкнула руками в спину врио инспектора ДПС, а затем пнула его по ноге.

Суд назначил виновной наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил.