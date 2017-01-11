«Бельские просторы» представляют рассказы финалистов самого оригинального конкурса короткого рассказа в России

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В свет вышел первый в 2017 году номер единственного в республике толстого литературного журнала на русском языке «Бельские просторы». Событие январского номера — публикация перевода третьей части исторического романа «Кинзя» Гали Ибрагимова. Книга «Сенатор народного царя» посвящена борьбе башкирского народа в единстве с русским крестьянством под руководством Емельяна Пугачёва и его сподвижников Кинзи Арсланова, Салавата Юлаева. Читатель не только узнает о подлинных событиях того времени, но и ощутит его атмосферу.

Впервые на русском языке опубликована поэма выдающегося башкирского ученого и поэта Рашита Шакура «Мелодия скрипки» в переводе Светланы Чураевой.

Писатель Михаил Чванов продолжает расследование пропавшей экспедиции Георгия Брусилова — прототипа исследователя Арктики Ивана Татаринова из знаменитых «Двух капитанов» В. Каверина. Новые находки и гипотезы, проливающие свет на судьбу команды загадочно исчезнувшей шхуны «Святая Анна» в материале «Обещал — умри, но сделай!».

В рубрике «Прокруст» представлены рассказы финалистов самого оригинального конкурса короткого рассказа в России, который журнал «Бельские просторы» проводит уже в четвертый раз. Именитые и начинающие писатели должны были уложиться ровно в пять тысяч знаков и при этом раскрыть тему «Электричка».

Вклейка январского номера «Бельских просторов» познакомит читателя с серией иллюстраций к башкирскому эпосу «Акбузат» заслуженного художника РБ Айрата Терегулова. За эту работу художник был удостоен звания лауреата Государственной премии республики имени Салавата Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры за 2016 год.

В рубрике «Краеведение» Надежда Иванина знакомит с биографией Генриха Дица — одной из загадочных фигур в истории города Уфы, бывшего городским головой.

Статья «Чешский диптих» Виктора Боченкова посвящена малоизвестным страницам творческой биографии Ярослава Гашека. «Краткий курс сотворения мира» от Светланы Чураевой будет любопытен всем, кто интересуется новейшей историей России. Легко, иронично и весьма убедительно автор рассказывает, как смена курса рубля и смена курса правительства отражались на жизни страны.

Статья «Кинематограф как праздник» Юлии Ломовой — путеводитель по III Международному кинофестивалю этнического и национального кино «Серебряный Акбузат», прошедшему в 2016 году в Уфе.

Быть в курсе культурных событий помогут традиционные рубрики журнала «Круг чтения» и «Дайджест», а для юных читателей редакция подготовила «Классный журнал».