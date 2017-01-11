Запрет на перевозку детей на автобусах старше 10 лет перенесен на 1 июля - СМИ Фото: Олег Яровиков Запрет на перевозку детей на автобусах старше 10 лет перенесен на 1 июля - СМИ Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Срок вступления в силу запрета на использование автобусов, возраст которых превышает 10 лет, для перевозки организованных групп детей перенесен на 1 июля текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД РФ.

Согласно постановлению Правительства России, срок вступления в силу изменений, касающихся требований к году выпуска автобуса, перенесен на 1 июля 2017 года. Принятое решение даст перевозчикам организованных групп детей дополнительное время для обновления парка автобусами, соответствующими установленным требованиям.

Данный пункт должен был вступить в силу с 1 января 2017 года. «Он предусматривает, что для осуществления организованной перевозки группы детей должен использоваться автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет», — пояснили в ГИБДД.