В Башкирии ревнивец едва не убил сожительницу и сообщил об этом в полицию

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане ревнивец едва не убил сожительницу и сообщил об этом в полицию. В общежитии города Октябрьского конфликт между гражданскими супругами перерос в уголовное дело. Стражи порядка приехали на место происшествия, увидели, что молодой женщине необходима медпомощь и вызвали скорую помощь.

Выяснилось, что причиной ссоры стала ревность. Девушка вернулась с празднования дня рождения подруги. Подвыпивший сожитель встретил её агрессивно: он не ограничился бранью, а с кулаками набросился на свою жертву и попытался душить. В ярости мужчина схватил нож и ударил им по ноге женщине, которая с трудом вырвалась и выбежала в коридор. Ревнивец сам вызвал полицейских.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Угроза убийством». 27-летний горожанин признался в содеянном. До окончания дознания он будет находиться под подпиской о невыезде, сообщила сотрудник городского Отдела МВД России Алина Юсупова.