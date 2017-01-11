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11 января Среда

Уфа   °

В Уфе у школьников продлены каникулы

ОБЩЕСТВО

В Уфе у школьников продлены каникулы Фото: Олег Яровиков

В Уфе у школьников продлены каникулы Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе у школьников продлены каникулы. Внеплановый отдых для детей необходим с целью предупреждения массового распространения острых респираторных вирусных инфекций среди обучающихся.

Администрация Уфы приняла решение о продлении профилактических каникул для школьников из-за гриппа и ОРВИ до 21 января включительно.

Как пояснили в столичной мэрии, в последние дни в целом по стране фиксируются вспышки сезонных заболеваний – гриппа и ОРВИ. Лучший способ не заразиться этими болезнями – не контактировать с больным человеком, не находиться с ним в одном помещении, не дышать одним воздухом. Именно поэтому в период риска распространения этих заболеваний применяется такая мера, как приостановка учебного процесса в школах.

В общеобразовательных учреждениях города обучение будет проводиться дистанционно, подчеркнули в пресс-службе администрации Уфы.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», в течение первой недели 2017 года в Башкортостане ОРВИ и гриппом заболели около 24 тысяч человек, в том числе порядка восьми тысяч в Уфе.

Теги: образование,каникулы,карантин
 
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