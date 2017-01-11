Житель Башкирии до смерти избил односельчанина из-за якобы украденной бензопилы

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Житель Башкортостана убил односельчанина, которого обвинил в краже бензопилы. В полицию 5 января поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с признаками насильственной смерти в одном из домов Баймакского района. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему уже предъявлено обвинение.

По версии следствия, вечером 4 января этого года мужчина пришел в дом к 55-летнему односельчанину с обвинениями, что тот вместе с племянником украл у него бензопилу. Незваный гость начал избивать хозяина, требовал сознаться в краже и запугивал его тем, что соучастнику он уже отрезал палец. Закончив истязания, он потребовал вернуть бензопилу и ушел домой. Через некоторое время потерпевший скончался от полученных травм. На следующий день родственники обнаружили его тело.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, допрашивают свидетелей. Обвиняемый задержан и находится под стражей. Свою вину он не признает. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения локализации, характера травм и причин смерти погибшего, рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.