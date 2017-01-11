Кирилл Капризов: Я пока ничего не добился, чтобы ехать в НХЛ Фото: Валерий Шахов Кирилл Капризов: Я пока ничего не добился, чтобы ехать в НХЛ Фото: Валерий Шахов

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/.

Нападающий «Салавата Юлаева» и капитан молодежной сборной России по хоккею Кирилл Капризов заявил в интервью ИА «Башинформ», что пока ничего не добился, чтобы ехать играть в НХЛ.

«Каждому хоккеисту хочется играть в НХЛ, но сначала здесь нужно себя показать. Что мне туда ехать-то? Сейчас для моего развития тут, в «Салавате Юлаеве» есть все условия», — сказал он.

19-летний нападающий выступает за «Салават Юлаев» первый сезон. Ранее он выступал в новокузнецком «Металлурге». За уфимский клуб Капризов провел 38 игр, забил 17 шайб и сделал 17 результативных передач. Контракт с ним рассчитан до апреля 2018 года.

На завершившимся в Торонто молодежном чемпионате мира по хоккею Капризову впервые доверили стать капитаном национальной сборочной. По итогам чемпионата его признали лучшим бомбардиром.

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