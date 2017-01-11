В Уфе грузовик смял «Ладу Гранту», есть погибшийФото: ОГИБДД УВД пропаганда
В Уфе грузовик смял «Ладу Гранту», есть погибший
В Уфе грузовик смял «Ладу Гранту», есть погибшийФото: ОГИБДД УВД пропаганда
УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Уфе грузовик смял «Ладу Гранту», есть погибший. Смертельное ДТП произошло напротив дома №14 по улице Боровой 11 января около 13.00.
В пресс-службе городской Госавтоинспекции сообщили, что 38-летний водитель за рулем отечественного автомобиля ехал по Шакшинской дороге со стороны улицы Вологодской. Он допустил столкновение со встречным грузовиком марки «Даф».
В результате автоаварии водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте происшествия. Обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.