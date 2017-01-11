В Уфе грузовик смял «Ладу Гранту», есть погибший Фото: ОГИБДД УВД пропаганда



В Уфе грузовик смял «Ладу Гранту», есть погибший Фото: ОГИБДД УВД пропаганда

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе грузовик смял «Ладу Гранту», есть погибший. Смертельное ДТП произошло напротив дома №14 по улице Боровой 11 января около 13.00.

В пресс-службе городской Госавтоинспекции сообщили, что 38-летний водитель за рулем отечественного автомобиля ехал по Шакшинской дороге со стороны улицы Вологодской. Он допустил столкновение со встречным грузовиком марки «Даф».

В результате автоаварии водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте происшествия. Обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.