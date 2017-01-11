Жителям Башкирии предложили сосчитать уток и сделать с ними селфи Фото: Полина Полежанкина Жителям Башкирии предложили сосчитать уток и сделать с ними селфи Фото: Полина Полежанкина

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жителям Башкортостана предложили сосчитать уток и сделать с ними селфи. Акция по учёту зимующих водоплавающих и околоводных птиц в течение 33-х лет проходит в Москве, более 13 лет – в Московской области, 10 лет – в Санкт-Петербурге, Ульяновске, Иваново, Саратове, Краснодаре, Саранске, Иркутске и других городах. С 2015 года это мероприятие стало всероссийским и получило название «Серая шейка». С этого же года в учёте стали участвовать орнитологи и любители более чем из 40 регионов страны. Своими данными о зимующих водоплавающих птицах делятся и жители Башкортостана.

Специалистам-орнитологам не под силу охватить все места зимовок, и не обо всех местах зимних скоплений уток они знают. «На результаты учёта могут повлиять возможные перемещения уток, поэтому все водные объекты нужно осмотреть в один день и примерно в одно время. Для сбора точных данных ежегодно приглашаются энтузиасты, среди которых орнитологи — профессионалы и любители, студенты, школьники, а также все интересующиеся природой жители региона. В 2017 году Всероссийская акция пройдет 14 и 15 января. Желательно выйти на учёт с 10.00 до 13.00 часов», — сообщила агентству «Башинформ» председатель Бюро Центрального Совета Союза охраны птиц России, заместитель председателя Башкирского отделения Союза Полина Полежанкина.

По её словам, первые подсчеты уфимских уток показали, что количество незамерзающих водоёмов в столице больше, чем предполагали. Для того, чтобы осмотреть полностью все незамерзающие участки водных объектов, необходимо обойти весь город и его окрестности. После обследования города были взяты под наблюдение 10 подобных мест зимовок.

В целом, за два года в подсчете уток на территории республики приняли участие несколько десятков человек из Уфы, Стерлитамака, поселка Красноусольский (Гафурийский район), Государственного природного заповедника «Шульган-Таш» (Бурзянский район), Национального парка «Башкирия» (Мелеузовский район). По результатам учётов 2015 года численность зимующих крякв составила около 730, в 2016 году – 1050 особей. Выяснилось, что за этот период на территории Башкортостана остаются зимовать семь видов водоплавающих и околоводных птиц: кряква, большой крохаль, хохлатая чернеть, обыкновенный гоголь, озёрная чайка, зимородок, оляпка.

Итоги учёта необходимо отправить координаторам по Уфе и Башкортостану — Эльзе Габбасовой и Полине Полежанкиной. В рамках акции для всех участников проводится фотоконкурс «Утиное селфи». С более подробной информацией о мероприятии можно узнать на сайте Союза охраны птиц России.