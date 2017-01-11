Антон Бабиков в составе квартета России выиграл «серебро» эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге Фото: www.ntv.ru
Антон Бабиков в составе квартета России выиграл «серебро» эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Антон Бабиков в составе квартета России выиграл «серебро» эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге Фото: www.ntv.ru
УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В немецком Рупольдинге проходит V этап Кубка мира по биатлону. В мужской эстафетной гонке россияне завоевали серебрянные награды. Победили норвежцы, третьими стали немцы.
В составе сборной России медаль завоевал уфимец Антон Бабиков.