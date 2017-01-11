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11 января Среда

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Антон Бабиков в составе квартета России выиграл «серебро» эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге

СПОРТ

Антон Бабиков в составе квартета России выиграл «серебро» эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге Фото: www.ntv.ru

Антон Бабиков в составе квартета России выиграл «серебро» эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге Фото: www.ntv.ru

УФА, 11 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В немецком Рупольдинге проходит V этап Кубка мира по биатлону. В мужской эстафетной гонке россияне завоевали серебрянные награды. Победили норвежцы, третьими стали немцы.

В составе сборной России медаль завоевал уфимец Антон Бабиков.

Теги: Биатлон,Кубок мира
 
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