В Уфе угнали два черных Toyota RAV4 Фото: ОГИБДД УВД пропаганда В Уфе угнали два черных Toyota RAV4 Фото: ОГИБДД УВД пропаганда

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 12 января угнали два черных Toyota RAV4. Одна иномарка была припаркована около дома №197 по улице Менделеева (госзнак М096ОУ, 102 регион, 2008 года выпуска). Другая стояла на территории Октябрьского района у дома №5 по улице Рыльского (госзнак Е444МР, 102 регион, 2007 года выпуска).

«Всех, кто стал свидетелем данных происшествий или обладает информацией о месте нахождения этих машин, просим позвонить по телефонам: 8-937-150-17-77 либо 237-19-60. Конфиденциальность гарантируется», — обратились к гражданам в отделе ГИБДД Управления МВД России по Уфе.