В Уфе с Национальным симфоническим оркестром выступят музыканты группы «ABBA»

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе с Национальным симфоническим оркестром республики выступят музыканты группы «ABBA». Концерт состоится 11 февраля в Государственном концертном зале «Башкортостан». Шоу исполнит знаменитые хиты в честь 45-летнего юбилея легендарной группы.

Шведские музыканты записали с «ABBA» все пять студийных альбомов. В числе участников группы — Майк Ватсон, известный как пятый участник «ABBA», запечатленный в образе Наполеона вместе с прославленной четверкой на обложке их самого популярного диска «Waterloo». Выступающие в роли Агнеты и Фриды Дженни Таернберг и Анна Филипсон, вместе с Бьорном Остерлиндом и Дэвидом Лагергреном в роли Бьорна и Бенни, совершили в составе шоу 43 американских турне.

Всемирно известное шведское шоу «Abba arrival from Sweden», признанное в США «Лучшим концертным шоу для всей семьи», приезжает в Россию впервые. 10 февраля музыканты выступят в московском Crocus City Hall, после чего приедут в Уфу.