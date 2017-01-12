Уфимский «Салават Юлаев» дома попробует обыграть «Торпедо» Фото: Дмитрий Слезин
Уфимский «Салават Юлаев» дома попробует обыграть «Торпедо»
Уфимский «Салават Юлаев» дома попробует обыграть «Торпедо» Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В четверг, 12 января, уфимский «Салават Юлаев» проведет второй домашний поединок 2017 года в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Соперником будет нижегородское «Торпедо».
В первом матче сезона в Нижнем Новгороде уфимцы сумели выиграть у «автозаводцев» — 3:2.
Нижегородская команда не проигрывает уже пять матчей подряд, набрала 91 очко и занимает третье место в Западной конференции.
«Салават Юлаев» в прошлом матче впервые выиграл в основное время в эту календарную зиму, обыграв московский «Спартак» в Уфе — 5:3. У башкирской команды пятое «восточное» место и 78 очков.
Начало сегодняшнего поединка на «Уфа-Арене» в 19 часов.