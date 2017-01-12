Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.16 ↑

EUR 63.51 ↑

12 января Четверг

Уфа   °

Уфимский «Салават Юлаев» дома попробует обыграть «Торпедо»

СПОРТ

Уфимский «Салават Юлаев» дома попробует обыграть «Торпедо» Фото: Дмитрий Слезин

Уфимский «Салават Юлаев» дома попробует обыграть «Торпедо» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В четверг, 12 января, уфимский «Салават Юлаев» проведет второй домашний поединок 2017 года в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Соперником будет нижегородское «Торпедо».

В первом матче сезона в Нижнем Новгороде уфимцы сумели выиграть у «автозаводцев» — 3:2.

Нижегородская команда не проигрывает уже пять матчей подряд, набрала 91 очко и занимает третье место в Западной конференции.

«Салават Юлаев» в прошлом матче впервые выиграл в основное время в эту календарную зиму, обыграв московский «Спартак» в Уфе — 5:3. У башкирской команды пятое «восточное» место и 78 очков.

Начало сегодняшнего поединка на «Уфа-Арене» в 19 часов.

Теги: хоккей,КХЛ
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть