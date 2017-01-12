«Уфа-Алиса» не смогла создать проблем краснодарской «Кубани» Фото: Дмитрий Слезин «Уфа-Алиса» не смогла создать проблем краснодарской «Кубани» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Накануне «Уфа-Алиса» провела гостевой поединок в рамках чемпионата женской гандбольной Суперлиги России. В Краснодаре уфимки сражались с «Кубанью».

В первом тайме гости смогли оказать достойное сопротивление фавориту и проиграли всего семь мячей. Но во втором отрезке сил не хватило и традиционные ошибки привели к итоговому разгрому — 42:22.

«Уфа-Алиса» продолжает свою безочковую серию, которая стопроцентная — 12 матчей.

Следующие матчи «Уфа-Алиса» вновь проведет на выезде: 22 января в Астрахани с местной «Астраханочкой» и 25 января в Волгограде с «Динамо-Синарой».