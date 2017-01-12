Уфимские вузы вошли в число победителей конкурсного отбора научных проектов, которые поддержит Минобрнауки России в 2017 году

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимский государственный авиационный технический университет и Уфимский государственный нефтяной технический университет вошли в число победителей конкурсного отбора научных проектов, которые будут поддержаны в 2017 году. Всего Минобрнауки России поддержит свыше 440 научных проектов вузов, выделив на эти цели 2,9 млрд рублей.

По сообщению пресс-службы федерального ведомства, из более 2500 заявок Комиссия министерства при активном участии Совета по науке при Минобрнауки России и Проектного офиса НТИ отобрало 444 проекта 125 организаций.

Проекты нацелены на достижение результатов по широкому спектру направлений, среди которых исследования физико-химических процессов, разработка инновационного программного обеспечения, проекты по биоинженерии, нейроуправляемой робототехнике и др.

УГАТУ получит финансовую поддержку на реализацию шести проектов. В их числе: исследование и прогнозирование физико-химических свойств супрамолекул и объемных наноструктурных материалов методами компьютерного моделирования; исследования, разработка и внедрение перспективных электромеханических преобразователей для автономных объектов с гибридной силовой установкой; математическое и компьютерное моделирование процессов фильтрации в неоднородных коллекторах нефтегазовых месторождений на основе дробно-дифференциального подхода; разработка научных основ создания из отечественного нефтехимического сырья реагентов, реактивов и материалов для интенсификации процессов добычи, транспортировки, переработки и применения жидких и газообразных углеводородов; структура и свойства ультрамелкозернистой мартенситной стали; ультрамелкозернистые титановые сплавы с повышенными усталостными свойствами для деталей перспективных газотурбинных двигателей.

УГНТУ победил с проектом — Создание непрерывной технологии алкилирования ациклических углеводородов непредельными соединениями с возможностью регенерации гетерогенного катализатора in situ.

Полный список опубликован и доступен на официальном сайте Минобрнацки РФ.