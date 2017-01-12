Уфа является лидером в реформе системы дополнительного образования - Эльвира Аиткулова Фото: пресс-служба Госсобрания РБ











Уфа является лидером в реформе системы дополнительного образования - Эльвира Аиткулова Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Уфе развитие системы дополнительного образования в современных условиях стало главной темой заседания Комитета Госсобрания Башкортостана по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Встреча прошла накануне в уфимском центре дополнительного образования школьников — техношколе «Гагарин-центр».

«Очевидно, что реформа в системе дополнительного образования идет достаточно активно. Надо сказать, что столица республики является лидером в этом вопросе», — подчеркнула, открывая заседание, председатель Комитета Эльвира Аиткулова.

Как сообщили в пресс-службе республиканского парламента, в рамках выездного заседания состоялось рассмотрение ряда законопроектов. Для рассмотрения в первом чтении предложен проект о внесении изменений в Закон республики о системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав. В новой редакции говорится о том, что несовершеннолетние, находящиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, будут обеспечены бесплатным питанием, комплектом одежды, обуви. Проектом предусмотрено, что нормы и порядок обеспечения за счет средств бюджета республики утверждаются Правительством РБ.