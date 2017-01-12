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12 января Четверг

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В Уфе пройдут хоккейные поединки юношеской Спартакиады РБ

СПОРТ

В Уфе пройдут хоккейные поединки юношеской Спартакиады РБ Фото: Дмитрий Слезин

В Уфе пройдут хоккейные поединки юношеской Спартакиады РБ Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

С 13 по 15 января пройдут хоккейные матчи Спартакиады Башкортостана среди юношей 2003 года рождения.

В турнире хоккеистов примут участие: «Салават Юлаев» (Уфа), «Школа Марата Азаматова» (Уфа), «Орлан» (Стерлитамак), «Горняк» (Учалы).

Расписание матчей во Дворце спорта:

13 января

14.00. «Салават Юлаев» — «Орлан»

15.30. «Горняк» — «Школа М.Азаматова»

18.15. «Орлан» — «Горняк»

14 января

08.15. «Школа М.Азаматова» — «Орлан»

09.45. «Салават Юлаев» — «Горняк»

14.00. Игра за 3-4 места

15 января (открытая площадка возле «Уфа-Арены»)

10.00. Игра за 1-2 места.

По окончании финального матча состоится церемония закрытия Спартакиады.

Теги: хоккей
 
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