Баскетбольный клуб «Уфимец» уверенно обыграл тобольский «Нефтехимик» Фото: БК «Уфимец»
Баскетбольный клуб «Уфимец» уверенно обыграл тобольский «Нефтехимик»
Баскетбольный клуб «Уфимец» уверенно обыграл тобольский «Нефтехимик» Фото: БК «Уфимец»
УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Баскетбольный клуб «Уфимец» накануне сыграл первый поединок дома против «Нефтехимика» из Тобольска. Очередная игра в рамках российской Суперлиги-3 закончилась уверенной победой уфимского клуба — 83:64.
12 января соперники сыграют повторный матч в Уфе.