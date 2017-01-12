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12 января Четверг

Уфа   °

Полицейские нашли пропавшую из уфимского приюта 14-летнюю девочку

ОБЩЕСТВО

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Полицейские нашли пропавшую из уфимского приюта 14-летнюю девочку. Несовершеннолетняя ушла из социального приюта для детей и подростков 14 декабря. В учреждение она была помещена по решению органов опеки, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Сотрудники уголовного розыска 11 января нашли подростка в Стерлитамаке. По предварительным данным, школьница уехала туда к своим друзьям. Сейчас она находится в приюте Стерлитамака.

Теги: розыск,МВД
 
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