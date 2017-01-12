В Минобразования Башкирии назвали крайний срок подачи заявления для сдачи ЕГЭ в 2017 году

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Заявление на сдачу Единого государственного экзамена в 2017 году необходимо подать до 1 февраля. В нем должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать ЕГЭ. При этом две дисциплины — русский язык и математика — являются обязательными для выпускников. Успешная сдача этих предметов нужна для получения аттестата о среднем общем образовании. Остальные предметы сдаются по выбору и необходимы в первую очередь тем, кто хочет продолжить обучение в вузе.

Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые Министерством образования Башкортостана.

Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично или их родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность.

Подростки с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления должны предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а участники-инвалиды и дети-инвалиды — оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об образовании.

После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии РБ только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов, пояснили в ведомстве.