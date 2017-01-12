Уфу в конце зимы ожидает нашествие киберфутболистов

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В конце февраля в Уфе состоится первый Кубок РФПЛ по киберфутболу, сообщает официальный сайт российской Премьер-лиги.

В соревновании по игре FIFA 17 примут участие представители 16 команд РФПЛ. ФК «Уфа» будет представлять киберфутболист Роберт Фахретдинов. Контракт с игроком был подписан в августе 2016 года.

«Что особенного в этом Кубке? Это официальный турнир Премьер-лиги, — рассказал один из организаторов мероприятия, руководитель башкирского отделения Федерации компьютерного спорта России Азамат Муратов. — Кубок получит не игрок, а именно клуб, который он представляет. Мы сделаем красивый спортивный праздник. Также этот турнир примечателен тем, что это первый опыт в России, когда в рамках лиги игроки будут соревноваться в области киберфутбола».