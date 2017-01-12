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12 января Четверг

Уфа   °

В Башкирии 18-летний водитель насмерть сбил 19-летнюю девушку

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии 18-летний водитель насмерть сбил 19-летнюю девушку Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

В Башкирии 18-летний водитель насмерть сбил 19-летнюю девушку Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в ДТП погибла 19-летняя девушка. Наезд произошел поздно ночью на 80 км автодороги Уфа — Оренбург, в Аургазинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РБ.

Водитель «Шкоды Рапид» сбил местную жительницу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.

Теги: ДТП
 
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