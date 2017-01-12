Уфимцы назвали самые запоминающиеся события 2016 года Фото: Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству Уфимцы назвали самые запоминающиеся события 2016 года Фото: Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Самыми запоминающимися событиями 2016 года для уфимцев стало проведение Второго форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС и открытие Затонского моста.

Такие данные приводит Исследовательский центр Superjob по результатам открытого опроса, в котором участвовала тысяча респондентов из Уфы.

«Уфа в 2016 году принимала Второй форум малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС — это событие отметил каждый четвертый участник опроса. 22 процента респондентов считают, что главное в уходящем году — открытие нового Затонского моста», — сообщил агентству «Башинформ» сотрудник пресс-службы Superjob Владислав Гладенков.

По его словам, празднование Дня города, фестивали и концерты запомнились 14 процентам опрошенных.

Сделка по продаже «Башнефти» — самое значимое событие для 10 процентов уфимцев.

Выборы в Госдуму и избрание главой города Ирека Ялалова считают ключевым событием года девять процентов.

Исчезновение легкового автомобиля, провалившегося под землю в результате размыва грунта, запомнилось семи процентам жителей Уфы.

Четыре процента опрошенных считают наиболее важным событием 2016 года открытие нового перинатального центра, три процента — спортивные мероприятия.

Кроме того, уфимцам запомнился приезд Патриарха Кирилла, взрыв на «Уфанефтехиме», а также профессиональные выставки (по два процента).