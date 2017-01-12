Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.16 ↑

EUR 63.51 ↑

12 января Четверг

Уфа   °

Росздравнадзор занялся делом о гибели пятилетнего мальчика в Башкирии

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Росздравнадзор занялся делом о гибели пятилетнего мальчика в Башкирии Фото: автор

Росздравнадзор занялся делом о гибели пятилетнего мальчика в Башкирии Фото: автор

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Делом о гибели пятилетнего мальчика в Башкирии занялся Росздравнадзор. Надзорное ведомство разберется с фактом неоказания своевременной помощи ребенку, который погиб после катания на ледяной горке в Давлеканово. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову.

Министр поручила провести выемку всех документов, связанных с этим случаем. Росздравнадзор разберется, почему мальчику вовремя не оказали помощь. Уже запрошены дела медиков, дежуривших в Давлекановской центральной районной больнице в момент обращения родителей с пострадавшим ребенком.

Как сообщало агентство «Башинформ», республиканский Следственный комитет возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей неустановленными пока медработниками ГБУЗ «Давлекановская ЦРБ» было неверно оценено состояние несовершеннолетнего больного. Его доставили в районную больницу 3 января 2017 года. При оказании медпомощи были допущены нарушения, ребенок скончался в Республиканской детской клинической больнице 5 января от очаговой травмы головного мозга.

Теги: Росздравнадзор,СКР по РБ,Минздрав России
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть