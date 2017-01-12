В Башкирии развитие весеннего половодья спрогнозирует авиационная гамма-съемка Фото: Минэкологии РБ В Башкирии развитие весеннего половодья спрогнозирует авиационная гамма-съемка Фото: Минэкологии РБ

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане развитие предстоящего весеннего половодья спрогнозирует авиационная гамма-съемка. В этом году она будет проведена по бассейну реки Белой, а также охватит бассейн реки Урал.

Авиационная гамма-съемка, проведенная в прошлый сезон, продемонстрировала высокую эффективность. Она дает более полную картину по определению содержания воды в снежном покрове на начало весеннего половодья, а также позволяет проводить работы по регулированию стока рек бассейна реки Белой гидротехническими сооружениями. Метод широко применяется во многих развитых странах мира.

«Прежде в республике запасы воды в снежном покрове определялись путем ручных снегомерных съемок на метеостанциях Башгидромета, — рассказал заместитель министра природопользования и экологии РБ Виталий Тюр. — Этих створов было крайне недостаточно, особенно в горно-лесной зоне, где сконцентрированы основные запасы снега на водосборных площадях рек».

Башкортостан — единственный регион в Российской Федерации, который возобновил применение этого метода прогнозирования. Работы финансируются из республиканского бюджета, на их проведение направят более 10 млн рублей, говорится в пресс-релизе Минэкологии региона.