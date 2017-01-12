Московский институт музыки имени Шнитке и Уфимский институт искусств представят первый совместный проект Фото: ИА "Башинформ" Московский институт музыки имени Шнитке и Уфимский институт искусств представят первый совместный проект Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Московский государственный институт музыки имени А. Шнитке и Уфимский государственный институт искусств имени З. Исмагилова представляют первый совместный проект. 9 февраля в Шаляпинском зале состоится концерт двух пианистов.

В этот вечер будут играть лауреаты международных конкурсов — доцент МГИМ Ольга Филатова и заслуженный деятель искусств РБ, профессор Рустам Шайхутдинов. Музыканты выступят с сольными и дуэтными номерами, прозвучит музыка И.С. Баха, К.М. Вебера, И. Стравинского. Вступительное слово скажет ректор МГИМ им. Шнитке, профессор, академик Анна Щербакова.

Концерт пройдет в рамках подписания договора о сотрудничестве МГИМ и УГИИ им.З. Исмагилова.