В Башкирии оценят роль муниципальных органов в реализации государственной национальной политики Фото: Олег Яровиков В Башкирии оценят роль муниципальных органов в реализации государственной национальной политики Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Уфе пройдет круглый стол «Проблемы межнациональных взаимоотношений, роль муниципальных органов в реализации государственной национальной политики». Встречу организует 24 февраля Собор русских Башкортостана. К участию приглашаются представители творческой интеллигенции, традиционного духовенства, органов власти, ведущие специалисты научных организаций и университетов республики, общественные деятели. Предполагается обсуждение гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в условиях глобализации общества.

Материалы и рекомендации по итогам встречи будут использованы для подготовки и проведения Всероссийской научно-практической конференции, которая состоится в Уфе в сентябре текущего года. По результатам работы круглого стола будет издан сборник материалов.

Для участия необходимо до 5 февраля направить в оргкомитет заявку и материалы. Адрес для писем: 450005, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 6/8, Исполком РОО «Собор русских Башкортостана». Электронная почта: soborrusbash@mail.ru. Дополнительная информация по телефонам: (347) 273-89-85, 8-927-083-95-27.