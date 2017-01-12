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12 января Четверг

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В Учалинском районе создано 16 пунктов обогрева населения

ОБЩЕСТВО

В Учалинском районе создано 16 пунктов обогрева населения Фото: ИА "Башинформ"

В Учалинском районе создано 16 пунктов обогрева населения Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Учалинском районе создано 16 пунктов обогрева населения при чрезвычайных ситуациях. Соответствующее постановление подписал глава муниципалитета. Пункты обогрева создаются на федеральных, региональных автомобильных трассах и дорогах местного значения. Они предназначены для сохранения жизни и здоровья граждан в период неблагоприятных погодных явлений и чрезвычайных ситуаций.

В Учалинском районе пункты обогрева расположены преимущественно в образовательных учреждениях сельских населенных пунктов и придорожных кафе. Согласно документу, начальникам пунктов из числа руководителей школ необходимо организовать подготовку сотрудников, провести расчет необходимых сил и средств.

Теги: муниципалитеты,пункты обогрева
 
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