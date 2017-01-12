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12 января Четверг

Уфа   °

В Уфе сотрудники «Службы 112» спасли жизнь 19-летней девушки

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе сотрудники «Службы 112» спасли жизнь 19-летней девушки Фото: Служба 112 г. Уфы

В Уфе сотрудники «Службы 112» спасли жизнь 19-летней девушки Фото: Служба 112 г. Уфы

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе сотрудники «Службы 112» спасли жизнь 19-летней девушки. К спасателям обратились ее родители — дочь, страдавшая сахарным диабетом, в течение дня не выходила на связь и не открывала дверь. Опасения семьи подтвердились: девушка впала в диабетическую кому, что увидели спасатели, взломав дверь. До приезда скорой помощи жизнь пострадавшей поддерживал врач-спасатель, проводивший реанимационные процедуры, сообщили в «Службе спасения 112».

Теги: Служба спасения 112,диабет
 
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