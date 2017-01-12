В Уфе сотрудники «Службы 112» спасли жизнь 19-летней девушки Фото: Служба 112 г. Уфы
В Уфе сотрудники «Службы 112» спасли жизнь 19-летней девушки
В Уфе сотрудники «Службы 112» спасли жизнь 19-летней девушки Фото: Служба 112 г. Уфы
УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе сотрудники «Службы 112» спасли жизнь 19-летней девушки. К спасателям обратились ее родители — дочь, страдавшая сахарным диабетом, в течение дня не выходила на связь и не открывала дверь. Опасения семьи подтвердились: девушка впала в диабетическую кому, что увидели спасатели, взломав дверь. До приезда скорой помощи жизнь пострадавшей поддерживал врач-спасатель, проводивший реанимационные процедуры, сообщили в «Службе спасения 112».