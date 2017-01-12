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12 января Четверг

Уфа   °

В Башкирии названы редкие имена рожденных в прошлом году детей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии названы редкие имена рожденных в прошлом году детей Фото: автор

В Башкирии названы редкие имена рожденных в прошлом году детей Фото: автор

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане отделы ЗАГС Госкомитета республики по делам юстиции назвали редкие и самые популярные имена детей, рожденных в 2016 году. Большинство родителей, у которых родились мальчики, нарекали сыновей именами: Артем, Тимур, Кирилл, Амир, Данил, Роман, Егор, Александр, Матвей, Максим, Эмиль, Артур. Среди необычных имен зафиксированы Аполлон, Воислав, Галактион, Дэвид, Ирис, Кенон, Дениз, Чингисхан, Добромир, Дэвит, Златослав.

Среди появившихся на свет девочек популярны имена: Арина, София, Самира, Виктория, Анастасия, Полина, Дарья, Валерия, Азалия, Милана, Диана, Мария. Также выданы свидетельства о рождении с редкими женскими именами: Аксинья, Арсения, Дамина, Забава, Златовласка, Нисо, Ружена, Юнона, Жанетта, Кассиопия, Княгиня, Идиллия.

Теги: ЗАГС
 
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