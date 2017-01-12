В Салавате выберут самую красивую башкирку Фото: Олег Яровиков В Салавате выберут самую красивую башкирку Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Салавате открыт прием заявок для участия в городском конкурсе «Һылыуҡай-2017». Девушкам необходимо подготовить визитку на башкирском языке.

Как сообщили на сайте городской администрации, конкурс проходит в целях пропаганды национальных обычаев и традиций, раскрытия творческого потенциала и привлечения молодежи к творческой деятельности. Участницами могут стать девушки в возрасте от 16 до 23 лет включительно. Помимо природной красоты и обаяния, им необходимо владеть литературным башкирским языком, знать традиции и обычаи народа. В финале, который традиционно проходит весной, девушек ждут творческий конкурс, дефиле, портфолио и видеопрезентация.

Заявки принимаются по адресу: г. Салават, ул. Ленина, 2, каб. 14. Электронная почта: otdel.kultury13@mail.ru. Телефоны для справок: (3476) 35-20-01, 35-21-50.