Администрация Уфы прокомментировала ситуацию с ежедневными пробками на дорогах города Фото: автор Администрация Уфы прокомментировала ситуацию с ежедневными пробками на дорогах города Фото: автор

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Администрация Уфы прокомментировала ситуацию с ежедневными пробками на дорогах города. После новогодних праздников, с 9 января по сегодняшний день, в столице республики утром наблюдаются девятибалльные, днем — семи- и восьмибалльные и вечерние часы пик — максимальные десятибалльные заторы. Горожане, особенно это видно по высказываниям в соцсетях, возмущаются такой ситуацией и спрашивают, когда подобные затруднения на магистралях прекратятся.

«Ни приехать, ни уехать. Утром приходится вставать за 2-3 часа, чтобы доехать до работы либо учебы — огромная трата времени на путь от точки «А» до точки «Б». Днем по городу невозможно ездить – на дорогах горы снега, заторы, аварии. Вечером ситуация не меняется, а только усугубляется. «Пешком быстрее», советует «Яндекс». По заторам мы приблизились к Москве, тогда и по всему остальному нужно соответствовать», — примерно так звучит общее мнение уфимцев о ежедневном дорожном коллапсе.

Агентство «Башинформ» решило выяснить, что по этому поводу думают в администрации Уфы.

«Данная ситуация складывается из многих факторов. Во-первых, все, кто выезжал из города на дачи, в места отдыха, после праздников вернулись. Произошел естественный прирост количества автотранспортных средств на улицах столицы. Во-вторых, как все уже заметили, коммунальные и жилищные службы усиленно работают на улицах, во дворах, на городских пространствах. Местами, конечно, затрудняется движение из-за снегоуборочной техники. Этот процесс временный и планомерный. В-третьих, осадки, которые дают нагрузку и на транспортный поток, и на коммунальные службы — на всех», — прокомментировали в мэрии.

На вопрос, когда в городе будут преодолены подобные транспортные коллапсы, в ведомстве ответили, что перед коммунальными службами стоит задача в кратчайшие сроки максимально расширить ширину проезжих частей, расчистить главные пассажирообразующие магистрали города, по которым транспортные потоки идут. Говоря о кратчайших сроках, подразумевается период в пять-семь дней.

Городские службы призывают уфимцев и гостей столицы с пониманием отнестись к данной ситуации. Делается всё возможное, чтобы расчистить магистрали и дворы от снега.

По сообщению сервиса «Яндекс. Карты», сейчас в Уфе наблюдаются восьмибалльные заторы (актуально на 16.55).