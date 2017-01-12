Во Вьетнаме подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Башкортостана и провинцией Бариа-Вунгтау Фото: пресс-служба Правительства РБ















Во Вьетнаме подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Башкортостана и провинцией Бариа-Вунгтау Фото: пресс-служба Правительства РБ

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

12 января в Социалистической Республике Вьетнам прошли встречи представителей официальной делегации Башкортостана с руководством провинции Бариа-Вунгтау — секретарем Комитета Коммунистической партии Нгуен Хонг Линем и Председателем Народного комитета Нгуен Ван Чинем.

Как отметил Премьер-министр Правительства Башкортостана Рустэм Марданов, задачи, которые ставит руководство России и Вьетнама, направлены на установление прочных торгово-экономических связей и увеличение товарооборота, где важная роль отводится межрегиональному сотрудничеству. Формулу — «R2R» (регион с регионом) — в 2014 году предложил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Данный формат взаимодействия сегодня широко используется во внешнеэкономической деятельности республики.

В подписанном между Башкортостаном и провинцией Бариа-Вунгтау соглашении речь идет об укреплении и развитии торговли, инвестиционного сотрудничества, поддержке предпринимательства, а также установлении контактов в таких сферах, как наука, здравоохранение, туризм и культура.

Конкретные аспекты сотрудничества обсуждались на бизнес-форуме в Торгово-промышленной палате провинции Бариа-Вунгтау. Вьетнамская сторона готова поставлять в Башкортостан морепродукты, фрукты, товары легкой промышленности, а также инвестировать средства в создание на территории республики новых предприятий, в частности, в сфере агропромышленного комплекса.

В свою очередь Башкортостан готов к сотрудничеству в нефтяной промышленности и подготовке специалистов на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета.