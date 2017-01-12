Жители Кумертау могут предложить свои идеи по благоустройству города Фото: Олег Яровиков Жители Кумертау могут предложить свои идеи по благоустройству города Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Кумертау стартовала акция «Банк идей». Проект поможет реализовать самые актуальные и интересные идеи горожан по благоустройству Кумертау.

Как сообщается на сайте местной администрации, акция проходит в рамках федеральной программы развития моногородов «Пять шагов благоустройства повседневности». Смысл проекта заключается в преображении городской среды для улучшения качества жизни населения. Проекты и мероприятия подразумевают наведение порядка на центральных улицах и площадях, создание объектов для молодежи, ремонт исторических зданий и социальных объектов. Сегодня поддержка моногородов признана приоритетным направлением на федеральном уровне. Это значит, что муниципальные образования могут рассчитывать на существенную поддержку.

Жители Кумертау могут внести свои предложения в специальную форму, по телефону (34761) 4-38-61 или электронной почте 52.inform@bashkortostan.ru.