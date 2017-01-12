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12 января Четверг

Уфа   °

Житель Башкирии в новогоднюю ночь избил полицейского

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Житель Башкирии в новогоднюю ночь избил полицейского Фото: автор

Житель Башкирии в новогоднюю ночь избил полицейского Фото: автор

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В новогоднюю ночь житель Башкортостана избил стража порядка. По материалам органов полиции Туймазинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего ранее судимого местного жителя. Он подозревается в совершении преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Версия следствия следующая. Ночью 1 января 2017 года в одной из квартир города Туймазы нетрезвый мужчина избил полицейского, который приехал по вызову. Подозреваемый бил его руками и ногами, причинив телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей лица, острой закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга. Потерпевшему был причинён легкий вред здоровью.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР РФ по РБ.

Теги: Применение насилия в отношении представителя власти,СКР РФ по РБ
 
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