Житель Башкирии в новогоднюю ночь избил полицейского Фото: автор Житель Башкирии в новогоднюю ночь избил полицейского Фото: автор

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В новогоднюю ночь житель Башкортостана избил стража порядка. По материалам органов полиции Туймазинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего ранее судимого местного жителя. Он подозревается в совершении преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Версия следствия следующая. Ночью 1 января 2017 года в одной из квартир города Туймазы нетрезвый мужчина избил полицейского, который приехал по вызову. Подозреваемый бил его руками и ногами, причинив телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей лица, острой закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга. Потерпевшему был причинён легкий вред здоровью.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР РФ по РБ.