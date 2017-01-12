В Башкирии непотушенная сигарета работника фермы уничтожила свыше 100 единиц скота

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане непотушенная сигарета работника фермы уничтожила свыше 100 единиц скота. Прокуратура Аскинского района утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 57-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по статье «Уничтожение чужого имущества в крупном размере».

В декабре прошлого года мужчина, являясь сотрудником фермы села Кубиязы, находился на рабочем месте в нетрезвом состоянии. Он выбросил на пол непотушенный окурок, нарушив тем самым правила пожарной безопасности.

В помещении возник пожар. В огне сгорели свыше 100 единиц скота. Фермерскому хозяйству причинен ущерб на более чем 2,2 млн рублей.

Обвиняемый признался в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.