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12 января Четверг

Уфа   °

В Башкирии непотушенная сигарета работника фермы уничтожила свыше 100 единиц скота

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане непотушенная сигарета работника фермы уничтожила свыше 100 единиц скота. Прокуратура Аскинского района утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 57-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по статье «Уничтожение чужого имущества в крупном размере».

В декабре прошлого года мужчина, являясь сотрудником фермы села Кубиязы, находился на рабочем месте в нетрезвом состоянии. Он выбросил на пол непотушенный окурок, нарушив тем самым правила пожарной безопасности.

В помещении возник пожар. В огне сгорели свыше 100 единиц скота. Фермерскому хозяйству причинен ущерб на более чем 2,2 млн рублей.

Обвиняемый признался в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.

Теги: Прокуратура,уничтожение чужого имущества в крупном размере
 
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