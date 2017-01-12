«Салават Юлаев» дома крупно проиграл «торпедовцам»

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе завершился очередной матч девятого сезона Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» разгромно проиграл нижегородскому «Торпедо» — 1:6.

Единственную шайбу у хозяев ещё в первом периоде забросил Линус Умарк, сравняв счёт в первый и последний раз.

Затем «Торпедо» просто было сильнее в каждом моменте, выиграв все три периода матча.

Следующую игру «Салават Юлаев» проведёт 16 января в Астане против «Барыса».