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12 января Четверг

Уфа   °

«Салават Юлаев» дома крупно проиграл «торпедовцам»

СПОРТ

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Уфе завершился очередной матч девятого сезона Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» разгромно проиграл нижегородскому «Торпедо» — 1:6.

Единственную шайбу у хозяев ещё в первом периоде забросил Линус Умарк, сравняв счёт в первый и последний раз.

Затем «Торпедо» просто было сильнее в каждом моменте, выиграв все три периода матча.

Следующую игру «Салават Юлаев» проведёт 16 января в Астане против «Барыса».

Теги: Хоккей,КХЛ
 
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