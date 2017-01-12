В Бурзянском районе развивается туристический кластер Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

В Бурзянском районе развивается туристический кластер Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

12 января Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в рамках рабочей поездки в Бурзянский район Хамитов провёл совещание по комплексному развитию территории.

По мнению участников обсуждения, важным направлением является развитие бурзянского туристического кластера, включающего в себя заповедник «Шульган-Таш». По словам главы района Рустама Шарипова, в рамках кластера планируется также создание горнолыжной инфраструктуры. Интерес к этому направлению уже проявляют иностранные инвесторы.

Для полноценного функционирования кластера и обеспечения туристического потока в 2017-2018 годах планируется полностью заасфальтировать подъездную дорогу. Рассматривается возможность увеличения энергомощностей, необходимых для строительства новых объектов, проведения газопровода. В декабре прошлого года завершены работы по строительству волоконно-оптической линии связи, обеспечен доступ к интернету на скорости до 100 Мб/с. В конце января на территории заповедника планируется запустить фемтосоту (локальная базовая станция сотовых операторов) для обеспечения сотовой голосовой связью и мобильным широкополосным доступом в Интернет. Также в этом году запланировано строительство основного антенно-мачтового сооружения для базовых станций, что даст возможность полноценного охвата сотовой связью близлежащих населенных пунктов и самого заповедника.

С целью развития туристско-рекреационной инфраструктуры Бурзянского района в 3 км от пещеры Шульган-Таш, на правом берегу реки Агидель в 2014 году был введён в эксплуатацию туристический кемпинг «Мурат тугай». Общая площадь строительства составила 11,2 га.

В настоящее время на базе объектов кемпинга создан туристический комплекс «Акбузат», рассчитанный на 50 отдыхающих. В восьми деревянных спальных корпусах расположены двух-, трёх- и четырёхместные номера, а также номера эконом-класса на 10-12 мест. На территории комплекса имеется кафе с досуговым центром, бани, детские спортивные площадки. В прошлом году здесь отдохнуло более двух тысяч человек.

В ходе рабочей поездки Глава республики ознакомился с инфраструктурой комплекса и оценил условия, в которых проживают туристы.